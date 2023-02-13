Победивший в Берлине ХДС планирует переговоры о коалиции с СДПГ и "зелеными"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах в Берлине оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) планирует переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и "зелеными" для формирования коалиционного правительства, сообщают европейские СМИ.

Один из основных кандидатов на выборах от ХДС Кай Вегнер указал, что цель таких переговоров – "сформировать успешную берлинскую коалицию, которая снова объединит этот город".

"Результаты повторных выборов показали, что ХДС может побеждать в больших немецких городах", - отметил он.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) на выборах в местные органы управления в столице ФРГ получил 28,2% голосов. Впервые за 20 лет ХДС набрал больше всего голосов в Берлине. Социал-демократы нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и входящая в правящую коалицию партия "зеленых" набрали по 18,4% голосов. Результат СДПГ в столице Германии стал наихудшим для партии за десятилетия.

Предыдущие выборы в столице ФРГ состоялись осенью 2021 года, однако Конституционный суд признал их результаты недействительными после ряда жалоб от политических партий, были назначены повторные.