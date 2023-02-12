Христианские демократы впервые за 20 лет лидируют на выборах в Берлине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционный Христианско-демократический союз Германии (ХДС) лидирует на выборах в местные органы управления в столице ФРГ, получая 27,5% голосов, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на экзит-полы.

По их данным, Социал-демократическая партия Германии нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца терпит поражение, получая 18,5% голосов. Примерно такое же количество голосов получает партия зеленых.

Отмечается, что впервые за 20 лет ХДС набрал больше всего голосов в Берлине, а результат социал-демократов в столице Германии стал наихудшим для партии за десятилетия.

По результатам этих выборов и коалиционных переговоров определится новый мэр столицы и состав Палаты депутатов Берлина.

Предыдущие выборы в столице ФРГ состоялись осенью 2021 года, однако Конституционный суд признал их результаты недействительными после ряда жалоб от политических партий, были назначены повторные.

Европейские СМИ отмечают, что результаты местных выборов в Берлине показывают тенденции, которые наблюдаются в Германии на национальном уровне в последние месяцы, - это ухудшение позиций Социал-демократической партии и усиление консервативной оппозиции.

Газета Le Figaro пишет, что голосование прошло в условиях высокой инфляции в стране, дискуссий вокруг поставок вооружения на Украину и роста потока иммигрантов в ФРГ.

Агентство Associated Press в свою очередь указывает, что ключевыми вопросами для берлинцев при голосовании были вопросы, связанные с ростом цен на аренду жилья, и недовольство системой образования.