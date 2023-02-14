Бангладеш запретила вход в свои территориальные воды 69 судам из России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш вслед за Евросоюзом и США запретили нескольким десяткам российских судов входить в территориальные воды страны, сообщило местное интернет-издание Bangladesh News 24.

Издание связало это решение с желанием правительства соответствовать введенным санкциям.

По информации журналистов, запрет означает, что российские суда теперь не смогут доставлять в Бангладеш грузы, останавливаться в территориальных водах страны для дозаправки.