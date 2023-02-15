Япония построит склады для хранения ракет дальнего действия

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Японские власти намерены возвести на севере острова Хонсю и на острове Кюсю четыре крупных склада боеприпасов, где, вероятно, будут хранить ракеты дальнего действия, способные достигать баз на неприятельской территории, сообщает в среду "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

По данным источников, строительные работы должны начаться уже в 2023 году финансовом году. Два склада боеприпасов построят у штаб-квартиры морских Сил самообороны Японии в Муцу (префектура Аомори) на Хонсю и два на базе сухопутных Сил самообороны в префектуре Оита на острове Кюсю, расположенном на юго-западе страны. Также власти намерены затем создать еще шесть крупных складов боеприпасов на различных объектах Сил самообороны.

Стоимость нынешнего строительства составляет порядка $43 млн.

Накануне японские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Япония рассматривает возможность закупки у США до 500 крылатых ракет Tomahawk уже в 2023 финансовом году, а не в течение следующих нескольких лет, как планировалось ранее. Ожидается, что Япония купит ракеты последней модели, которые используются ВМС США и могут быть запущены с японских эсминцев системой противоракетной обороны Aegis. Радиус действия Tomahawk составляет 1,6 тыс. км.

О намерении Японии закупить у США ракеты Tomahawk премьер страны Фумио Кисида сообщал президенту Джо Байдену на их встрече в январе.

В декабре японское правительство дало военным право для сдерживания атак неприятеля наносить удары по его базам. С этой целью Токио решил не только приобрести Tomahawk, но и поставить на вооружение в 2026 финансовом году усовершенствованную версию противокорабельных ракет собственной разработки Type 12.