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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Япония решила ускорить закупку ракет Tomahawk у США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Японии рассматривает возможность закупить у США крылатые ракеты Tomahawk уже в 2023 финансовом году, а не в течение следующих нескольких лет, как планировалось ранее, сообщили японские СМИ.

Их источники в правительстве говорят, что этот шаг, по-видимому, отражает желание Токио "в условиях растущей угрозой со стороны Китая и КНДР" как можно скорее поставить на вооружение ракеты большой дальности, чтобы повысить эффективность японских сил сдерживания.

В правительстве обдумывают закупку до 500 ракет Tomahawk, говорят собеседники журналистов.

Ожидается, что Япония купит ракеты последней модели, которые используются ВМС США и могут быть запущены с японских эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis. Радиус действия Tomahawk составляет 1,6 тыс. км.

О намерении Японии закупить у США ракеты Tomahawk премьер страны Фумио Кисида сообщал президенту Джо Байдену в ходе их встречи в январе.

Tomahawk Япония Фумио Кисида США Aegis
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