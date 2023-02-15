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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Первый министр Шотландии Никола Стерджен в среду заявила, что покидает пост, сообщает Sky News.

"Сегодня я объявляю о намерении уйти с должности первого министра и главы Шотландской национальной партии", - сказала Стерджен на пресс-конференции в Эдинбурге.

В то же время она отметила, что продолжит исполнять полномочия до тех пор, пока ей на смену не изберут нового первого министра.

Стерджен опровергла слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.

"Сейчас - самое время для меня, для моей партии и для моей страны. И я понимаю и разумом, и сердцем, что именно сейчас - самое время", - подчеркнула она.

Стерджен занимала пост первого министра Шотландии с 2014 года. Она сменила на этом посту Алекса Салмонда.

Шотландия Никола Стерджен
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