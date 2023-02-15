The Guardian назвала возможных кандидатов на пост первого министра Шотландии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После ухода в отставку первого министра Шотландии Николы Стерджен Шотландская национальная партия (SNP) должна будет выбрать нового лидера, основными претендентами являются вице-министр Джон Суинни, министр конституции, иностранных дел и культуры Ангус Робертсон и министр финансов и экономики Кейт Форбс, сообщает в среду The Guardian.

Дата выборов нового лидера SNP пока не озвучена, и ни один из членов партии еще официально не выразил желания участвовать в гонке за лидерство. Тем не менее в британских СМИ уже предполагают, кто бы мог сменить Стерджен, занимающую пост с 2014 года.

Одним из наиболее очевидных кандидатов считается вице-министр Джон Суинни, который, после Стерджен, имеет больше всего опыта работы в шотландском правительстве. Суинни возглавлял партию в 2000-2004 годах. Он никогда не занимал пост первого министра Шотландии.

Еще одним фаворитом на пост считается министр конституции, иностранных дел и культуры Ангус Робертсон, который являлся лидером SNP в палате общин британского парламента в 2007-2017 годах. Как и Суинни, он является одним из "ветеранов" партии, однако The Guardian отмечает, что его не особо поддерживают в левом крыле SNP, так как, еще до проведения референдума 2014 года, благодаря нему частью политики партии стала поддержка вступления независимой Шотландии в НАТО.

Также The Guardian считает, что неплохими шансами на победу в выборах обладает министр финансов 32-летняя Кейт Форбс, которая в данный момент находится в декретном отпуске. Издание отмечает, что ее уважают в партии, однако она является членом Свободной церкви Шотландии, учения которой не совпадают с некоторыми аспектами политики SNP.

Другими кандидатами на пост The Guardian называет министра здравоохранения Хумзу Юсафа, министра культуры, Европы и международного развития Нила Грея и министра окружающей среды, биоразнообразия и земельной реформы Мэри Макаллен.

Сама Стерджен не стала говорить, кого бы предпочла видеть своим преемником, однако, объясняя, почему она приняла решение уйти в отставку, министр отметила, что хотела бы видеть во главе партии менее противоречивую фигуру.

Чтобы принять участие в борьбе за лидерство в SNP, кандидаты должны набрать по 100 номинаций от членов партии не менее чем из 20 отделений. В случае, если таких кандидатов будет больше одного, пройдут выборы. В 2014 году после отставки Алекса Салмонда выборов не было, так как Стерджен стала единственным кандидатом на пост.

Первый министр Шотландии избирается голосованием в парламенте и технически любой депутат может занять этот пост, однако обычно на позицию избирается лидер правящей партии. Так как на данный момент большинство в парламенте занимает SNP, новый лидер партии, вероятнее всего, станет первым министром Шотландии.

Ранее в среду Стерджен объявила, что покидает свой пост. Она отметила, что продолжит исполнять полномочия до тех пор, пока ей на смену не изберут нового первого министра. Стерджен также опровергла слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.