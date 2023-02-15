Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для большегрузов из-за непогоды

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Движение грузовых автомобилей временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, (...) а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 20:10 мск 15 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога была открыта для всех видов транспорта с 12:30 мск 15 февраля, до этого момента с 23:55 мск 12 февраля действовали ограничения на проезд большегрузов.

По данным МВД Северной Осетии, на утро 15 февраля в очереди на выезд из РФ в Грузию по Военно-грузинской дороге через пункт пропуска "Верхний Ларс" ожидали около 1,5 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.