В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии ждут проезда через границу в Грузию 1788 большегрузов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, приводя данные на 17:00 по Москве 22 февраля. Грузовики стоят как в очереди, так и на оборудованных стоянках и рядом с объектами сервиса перед МАПП "Верхний Ларс".

20 февраля в очереди ждали около 1,4 тысячи грузовиков.

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии действуют с 17:15 20 февраля. Их вводят из-за необходимости чистить дорогу после снегопадов и при угрозе схода лавин.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и с Арменией.