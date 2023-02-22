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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии ждут проезда через границу в Грузию 1788 большегрузов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, приводя данные на 17:00 по Москве 22 февраля. Грузовики стоят как в очереди, так и на оборудованных стоянках и рядом с объектами сервиса перед МАПП "Верхний Ларс".

20 февраля в очереди ждали около 1,4 тысячи грузовиков.

Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии действуют с 17:15 20 февраля. Их вводят из-за необходимости чистить дорогу после снегопадов и при угрозе схода лавин.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и с Арменией.

Грузия Северная Осетия МВД Верхний Ларс Военно-Грузинская дорога
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