Европарламент призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Европейский парламент в резолюции, принятой в среду на пленарной сессии в Страсбурге, выразил серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с октября 2021 года.

За резолюцию проголосовали 577 евродепутатов, против выступили 33, и 26 воздержались.

В документе говорится, что депутаты Европарламента "призывают власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей".

Европарламент призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили "воспользоваться своим конституционным правом помиловать" Саакашвили.

Депутаты полагают, что это также уменьшит политическую поляризацию в стране. Они считают, что то, как в стране обращаются с заключенными, такими как экс-президент, является "лакмусовой бумажкой приверженности грузинского правительства европейским ценностям и его заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС", который до сих пор не был предоставлен Грузии.

Европарламент напомнил властям страны, что они "обязаны обеспечить здоровье и благополучие г-на Саакашвили, предоставить ему надлежащее лечение и уважать его основные права и личное достоинство в соответствии с конституцией страны и международными обязательствами".

Кроме того, ситуацию с Саакашвили авторы резолюции связали с личной местью "олигарха Бидзины Иванишвили" и призвали Совет ЕС рассмотреть возможность введения санкций против него за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Комментируя журналистам принятую Европарламентом резолюцию, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что данный документ "не имеет никакой цены".

"Когда резолюция основана на лживой информации, она не может быть стоящим документом. В резолюции речь о прямом покровительстве преступнику Саакашвили и содержится призыв к его освобождению в нарушение грузинского законодательства", - заявил Каладзе.

В учрежденной Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) приветствовали принятую Европарламентом резолюцию. Представители ЕНД заявили журналистам, что состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в последние дни и экс-президент уже не встает с кровати.

Эти утверждения опровергла в среду пенитенциарная служба Минюста Грузии, обнародовав видеокадры из палаты клиники "Вивамед". Ранее представители пенитенциарной службы заявляли, что Саакашвили симулирует болезни, чтобы любыми способами выйти на свободу.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.