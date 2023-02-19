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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в намерении устроить революцию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся ныне в заключении, в октябре 2021 года вернулся в страну, чтобы устроить революцию.

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"Идеей его возвращения было устроить революцию и инспирировать массовые убийства. Его план оказался неудачным, и он оказался в тюрьме", - заявил Гарибашвили на одной из тематических панелей в рамках Мюнхенской конференции, в которой также участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос ведущего встречи о состоянии здоровья Саакашвили, Гарибашвили заверил, что экс-президенту оказывается необходимая медицинская помощь.

"Мы перевели его в частную клинику, он проходит лечение в частной клинике уже более восьми месяцев. Правительство Грузии обеспечивает максимальный комфорт и лечение, все привилегии, которых нет у других заключенных", - заявил Гарибашвили.

Он добавил, что правительство Грузии также предложило семье Саакашвили доставить в Грузию любого врача из любой клиники из любой страны, если ему действительно нужно лечение.

При этом он не согласился с опасениями касательно состояния здоровья Саакашвили, возникающими на основе распространенных кадров из больницы. "Вы упомянули кадры, фото. Я хочу сказать, что господин Саакашвили хороший актер", - заявил Гарибашвили.

По его словам, определенными лоббистскими организациями, которые были наняты семьей Саакашвили, распространяется много ложной информации. "К примеру, в прошлом месяце стало известно, что его семья заплатила $1 млн для проведения агрессивной медиа-кампании во всем мире", - заявил Гарибашвили.

Он подчеркнул, что никто не может стоять выше закона, а Саакашвили совершил "тяжкие преступления".

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября 2021 года он был задержан в Тбилиси. Затем он находился в тюрьме в городе Рустави, в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани) и в военном госпитале в Гори. С 12 мая 2022 года Саакашвили перевели на лечение в гражданскую клинику "Вивамед", где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Ираклий Гарибашвили Михаил Саакашвили
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