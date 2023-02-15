Kraft Heinz увеличила выручку в IV квартале на 10% благодаря повышению цен

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года на 10% благодаря повышению цен.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре составила $7,38 млрд по сравнению с $6,71 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,26 млрд.

Себестоимость продаж увеличилась на 10,3%, до $5,02 млрд.

Kraft Heinz в четвертом квартале зафиксировала чистую прибыль в размере $890 млн, или $0,72 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $257 млн, или $0,21 на акцию, годом ранее, когда ее показатель включал в себя единовременные списания.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,85 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $0,78 на акцию.

По итогам всего 2022 года выручка компании повысилась на 1,7%, до $26,49 млрд, чистая прибыль выросла более чем вдвое - до $2,36 млрд, или $1,91 на акцию, скорректированная прибыль уменьшилась на 5,1%, до $2,78 на акцию.

Согласно прогнозу Kraft Heinz, в 2023 году ее прибыль без учета разовых факторов составит $2,67-2,75 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $2,77 на акцию.

Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию.

Бумаги Kraft Heinz прибавляют в цене 0,7% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 10%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.