Чистая прибыль и выручка Nestle в 2022 году оказались хуже ожиданий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, по итогам 2022 года снизила чистую прибыль в 1,8 раза при росте выручки на 8,4%, при этом оба показателя оказались хуже ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в прошлом году она получила чистую прибыль в размере 9,3 млрд швейцарских франков ($10,07 млрд) против 16,9 млрд франков в 2021 году, когда Nestle получила разовый доход от продажи пакета акций L'Oreal.

Выручка повысилась до 94,42 млрд франков по сравнению с 87,09 млрд франков. Органический рост (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 8,3%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 8,2% из-за высокой инфляции.

Опрошенные самой Nestle аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 11,59 млрд франков, выручку - 95,02 млрд франков.

Выручка Nestle в Северной Америке в минувшем году выросла на 11,1% (до 26,33 млрд франков), в Европе - на 1,8% (до 19,13 млрд франков), в странах Азии, Африки и Океании - на 3,3% (до 18,48 млрд франков), в Латинской Америке - на 17,2% (до11,82 млрд франков), в Китае - на 3,4% (до 5,35 млрд франков).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso повысились на 0,5% и составили 6,45 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы взлетели на 36,9% и превысили 6,6 млрд франков.

По итогам 2023 года компания ожидает органический рост выручки в диапазоне 6-8%.

Котировки акций компании в ходе торгов в четверг растут на 0,2%. Капитализация компании за последний год снизилась на 5,6% (ниже 300 млрд франков), в то время как швейцарский фондовый индекс SMI потерял 6,3%.

Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 186 странах. Штат компании насчитывает свыше 270 тыс. человек.