Nestle в I полугодии увеличила выручку на 1,6%, хуже прогноза

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, в первом полугодии нарастила выручку на 1,6%, хуже ожиданий аналитиков.

Полугодовая выручка компании увеличилась до 46,29 млрд франков ($53,78 млрд) с 45,58 млрд франков годом ранее.

Органический рост продаж (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 8,7%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 9,5%.

Опрошенные самой Nestle аналитики в среднем оценивали выручку на уровне 46,68 млрд франков.

Выручка Nestle в Северной Америке в первом полугодии выросла на 3,4% (до 12,6 млрд франков), в Европе - на 2% (до 9,5 млрд франков), в Латинской Америке - на 7,5% (до 6,1 млрд франков). Доходы в странах Азии, Африки и Океании сократились на 2,9% (до 9,1 млрд франков), в Китае - на 4,8% (до 2,5 млрд франков).

Продажи кофе и кофемашин Nespresso снизились на 1,9% и составили 3,1 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) доходы увеличились на 4,7%, до 3,3 млрд франков.

Компания улучшила годовой прогноз органического роста выручки до 7-8% с 6-8%.

Капитализация компании за последний год снизилась на 8,9% (до 273,49 млрд франков), в то время как швейцарский фондовый индекс SMI вырос на 1,5%.

Портфель компании включает более 2 тысяч брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 275 тыс. человек.