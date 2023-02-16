Япония в январе нарастила закупки СПГ до 11-месячного максимума на фоне оттепели в Европе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Япония, крупнейший мировой покупатель СПГ, в январе импортировала максимальный объем сжиженного природного газа за последние 11 месяцев (с февраля 2022 года).

Как сообщил Минфин страны, в январе 2023 года было получено 6,823 млн тонн СПГ, что на 0,5% больше, чем в январе 2022 года (6,786 млн т), однако сильно уступает показателю за январь 2021 года (8,06 млн т).

По отношению к предыдущему месяцу, декабрю 2022 года (6,062 млн тонн), рост составил 13%.

Средняя цена импорта СПГ сложилась на уровне $721 за тысячу кубометров, что ненамного ниже, чем спотовый индекс JKM Platts за месяц и чуть ниже, чем цена закупок СПГ в декабре ($732 за тысячу кубометров).

Поставки из региона АСЕАН выросли на 18% – до 1,881 млн тонн; с Ближнего Востока – сократились на 47%, до 787 тыс. т, из США – на 23%, до 502 тыс. т.

Россия поставила 704 тыс. тонн СПГ. В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

На конкурирующем рынке, в Европе, в январе 2023 года была очень теплая погода – примерно на 3 градуса Цельсия выше климатической нормы и на градус теплее, чем год назад, в январе 2022 года.

Решив заменить российский газ глобальными поставками СПГ, Европа в 2022 году платила за него солидную премию. Однако с конца декабря на рынок вернулась классическая "азиатская премия", способствующая перетоку объемов в АТР.

Европа в январе 2023 года использовала 11,3 млрд куб. м СПГ (такой объем регазифицированного газа поступил с приемных терминалов в газотранспортную систему), что несколько ниже показателей за ноябрь и декабрь (по 11,9 млрд куб. м), сообщила ассоциация Gas Infrastructure Europe. Кроме того, еще сильнее месяц от месяца сокращается уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов. Это говорит о том, что приток новых грузов СПГ в регион падает на фоне низких цен и конкуренции со стороны Азии.