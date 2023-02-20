Китай получает все больше контроля над рынком СПГ на фоне роста глобального спроса

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Стремление Китая заручиться долгосрочными контрактами на поставку сжиженного природного газа (СПГ) дает стране больше контроля над рынком в условиях растущей конкуренции за поставки этого энергоресурса.

Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании заключают больше соглашений на покупку СПГ, чем представители любой другой страны, благодаря чему КНР становится ключевым посредником на этом рынке. Они перепродают СПГ покупателям из Европы и Азии, предлагающим наиболее высокие цены, фактически контролируя существенную часть глобальных поставок.

Этот тренд, вероятно, будет только набирать силу, отмечают эксперты. На долю китайских компаний приходится порядка 15% всех контрактов, поставки СПГ по которым начнутся до 2027 года включительно, свидетельствуют данные BloombergNEF. Поскольку они продолжают переговоры по новым контрактам, можно предположить, что в ближайшие десятилетия китайские трейдеры смогут контролировать значительную часть рынка.

Как отмечают эксперты, такая позиция КНР в секторе может оказаться палкой о двух концах: страна может поддерживать стабильность рынка в период глобальной нехватки СПГ, но также может и ограничить его перепродажу в случае, когда ей необходимо будет удовлетворить внутренние потребности, что приведет к подъему цен. "Роль Китая меняется от быстрорастущего импортера до более гибкого игрока с возможностью балансировки глобального рынка СПГ", - считают в Shell Plc.

Влияние КНР на рынок отчетливо проявилось во время прошлогоднего глобального энергетического кризиса, когда спрос на энергоресурсы внутри страны снизился из-за жестких карантинных ограничений, в связи с чем она смогла перенаправить лишние партии СПГ в регионы, нуждавшиеся в нем.

"Если бы не снижение спроса на СПГ в Китае в 2022 году, глобальный газовый рынок и европейская энергобезопасность оказались бы в гораздо более опасном положении", - отметил аналитик по энергетическому сектору Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.

Согласно оценкам ENN Energy, Китай в прошлом году перепродал по меньшей мере 5,5 млн тонн СПГ – это соответствует примерно 6% общего объема, реализованного на спотовом рынке.

С 2021 года КНР заключила больше контрактов на закупку СПГ с поставщиками из США, чем какая-либо другая страна. Кроме того, в прошлом году китайская Sinopec подписала соглашение с Катаром, одно из крупнейших в истории рынка СПГ.

Источники Bloomberg сообщают, что китайские компании ведут переговоры о новых сделках с экспортерами из США, Катара, Омана, Малайзии и Брунея.

Общий объем заключенных китайскими покупателями сделок на поставки СПГ в 2023 году увеличится на 12%, прогнозируют аналитики BNEF.