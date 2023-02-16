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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Лукашенко готов организовать встречу Путина и Байдена в Минске

При этом он выразил уверенность, что Байден из Польши в Белоруссию не поедет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов провести в Минске совместную встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он сказал это иностранным журналистам, передает "БелТА".

"Встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится, - сказал он. - Когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь".

Одновременно Лукашенко выразил уверенность, что Байден в Минск не прилетит.

"Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, - сказал президент. - Он останется в Польше, потому что Польша - гиена Европы, и она сегодня прежде всего играет самую активную роль по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным. Вот посмотрим, как он прилетит".

Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Минск Джо Байден США Польша
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