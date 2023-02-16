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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Грызлов сообщил об участии белорусских предприятий в выполнении гособоронзаказа РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия Белоруссии задействованы в выполнении российского гособоронзаказа, сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.

"Не стоит забывать, что белорусские предприятия занимаются работой по частичному выполнению российского гособоронзаказа", - сказал посол в ходе посещения Верховного суда Белоруссии в четверг. Его цитирует пресс-служба белорусского МИД.

"Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии - ИФ) неоднократно говорил, что Беларусь надежно прикрывает спину России. Западные границы Союзного государства охраняются совместными усилиями. В рамках общей военной доктрины осуществляется совместное патрулирование воздушных границ. Кроме того, у России и Беларуси совместные силы противовоздушной обороны", - добавил Грызлов.

"Разумеется, мы серьезно относимся и к созданию боеспособной региональной группировки войск. Напомню, что сейчас в десяти километрах от белорусской границы проходят учения Североатлантического альянса. Это ситуация, которую следует контролировать, к ней нужно внимательно относиться", - также отметил дипломат.

Белоруссия Россия
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