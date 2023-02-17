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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Лукашенко заявил о готовности производить в Белоруссии российские штурмовики

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия готова производить российские штурмовики, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.

"Вы когда-то в ЕврАзЭс поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и "Суперджет 100" до тысячи уже комплектующих. У нас три завода: три военных, один - гражданский. Они раньше были ремонтными, теперь производят уже комплектующие. И как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МиГ-25 (вероятно, имелся в виду штурмовик Су-25 - ИФ), по-моему. Ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик, "рабочая лошадка". Готовы даже в Белоруссии производить при соответствующей небольшой поддержке РФ", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия
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