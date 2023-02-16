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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Российские военные в Сирии завершили активную фазу спасательной операции

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Центр по примирению враждующих сторон и Группировка войск (сил) Вооруженных Сил РФ в Сирии продолжают проведение мероприятий по оказанию помощи населению, пострадавшему в результате землетрясения, сообщил на брифинге в четверг замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

Землетрясение в Турции и Сирии

"Количество погибших на подконтрольной правительству территории составляет 3513 человек, более 7396 пострадали. Разрушено свыше 1520 зданий (611 полностью), более 45 тыс. человек остались без крова", - привел Гуринов данные министерства здравоохранения САР.

По его словам, к настоящему времени активная фаза спасательной операции по поиску пострадавших завершена. "Продолжаются разбор завалов с использованием инженерной техники, извлечение тел погибших, оказание гуманитарной и медицинской помощи населению", - отметил контр-адмирал.

Как сказал Гуринов, с участием российских военных разобрано 50 завалов, из-под обломков спасено 47 человек, извлечено 121 тело погибших, медицинская помощь оказана 368 пострадавшим. ЦПВС провел гуманитарные акции в городе Алеппо и населенном пункте Саид-Хаддад провинции Идлиб, в ходе которых жителям пострадавших от землетрясения районов выдано продовольствие общим весом 2,3 тонны.

"Всего с 7 февраля проведено 38 гуманитарных и две благотворительных акции, в ходе которых населению выдано более 76 тонн гуманитарной помощи", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.

Из России в Сирию доставлено 149,7 тонны гуманитарного груза, с 7 февраля на российскую авиабазу "Хмеймим" из иностранных государств прибыло 27 самолетов с гуманитарной помощью, добавил он.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии на данный момент превысило превысило 41,2 тыс. человек

Сирия Идлиб
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