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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек
Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 35 418, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Слова президента приводит агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 31 643 погибших.

Также Эрдоган сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 13,2 тыс. пострадавших от стихийного бедствия. В зоне землетрясения работают около 250 тыс. госслужащих. По словам президента, в следующем месяце Турция начнет строительство 30 тыс. домов для оставшихся без крова жителей.

Он заявил, что на призыв Турции о помощи откликнулись 100 стран, из них 84 отправили спасательные команды и 61 - гуманитарную помощь. Эрдоган поблагодарил всех за поддержку.

Также "Аль-Джазира" сообщает о более 5,8 тыс. погибших в Сирии, таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысило 41,2 тыс.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 14 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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