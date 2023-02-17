Очередная встреча главных переговорщиков Кишинева и Тирасполя состоится в Приднестровье

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Главные переговорщики Кишинева и Тирасполя - вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян и глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев проведут в пятницу встречу в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе, сообщили "Интерфаксу" в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

В сообщении говорится, что обсуждения будут сосредоточены на основных проблемах, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра: свобода передвижения, соблюдение фундаментальных прав и свобод человека, доступ фермеров к сельхозугодьям в Дубоссарском районе.

На сайте приднестровского МИД говорится, что Игнатьев намерен обсудить на встрече "проблематику изменений в уголовном законодательстве Молдовы, закрепляющих инструменты уголовного преследования жителей Приднестровья (так назывемый закон о сепаратизме - ИФ), и связанные с этим перспективы работы в переговорном процессе, в том числе в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также Европейский союз и США - в качестве наблюдателей).

Игнатьев также намерен затронуть "вопросы импорта в Приднестровье жизненно важных категорий товаров, в том числе медикаментов и продуктов питания".

Это будет первая с начала года встреча переговорщиков в формате "1+1". До последнего момента ее проведение было под вопросом, так как на прошлой неделе правительство Молдавии ушло в отставку. Однако в четверг было сформировано новое правительство, а Серебрян сохранил свою должность.

На этой неделе в Молдавии побывал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он встретился с руководством Молдавии и администрацией Приднестровья, призвав обе стороны к активизации переговоров.