Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Очередная встреча главных переговорщиков Кишинева и Тирасполя состоится в Приднестровье

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Главные переговорщики Кишинева и Тирасполя - вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян и глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев проведут в пятницу встречу в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе, сообщили "Интерфаксу" в Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

В сообщении говорится, что обсуждения будут сосредоточены на основных проблемах, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра: свобода передвижения, соблюдение фундаментальных прав и свобод человека, доступ фермеров к сельхозугодьям в Дубоссарском районе.

На сайте приднестровского МИД говорится, что Игнатьев намерен обсудить на встрече "проблематику изменений в уголовном законодательстве Молдовы, закрепляющих инструменты уголовного преследования жителей Приднестровья (так назывемый закон о сепаратизме - ИФ), и связанные с этим перспективы работы в переговорном процессе, в том числе в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также Европейский союз и США - в качестве наблюдателей).

Игнатьев также намерен затронуть "вопросы импорта в Приднестровье жизненно важных категорий товаров, в том числе медикаментов и продуктов питания".

Это будет первая с начала года встреча переговорщиков в формате "1+1". До последнего момента ее проведение было под вопросом, так как на прошлой неделе правительство Молдавии ушло в отставку. Однако в четверг было сформировано новое правительство, а Серебрян сохранил свою должность.

На этой неделе в Молдавии побывал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Он встретился с руководством Молдавии и администрацией Приднестровья, призвав обе стороны к активизации переговоров.

Молдавия Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 38 тыс

Грызлов сообщил об участии белорусских предприятий в выполнении гособоронзаказа РФ

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России
Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });