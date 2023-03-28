Кишинев предложил усилить роль Евросоюза в приднестровском урегулировании

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян считает, что необходимо усилить роль Евросоюза в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Он высказал это мнение в эфире молдавского телеканала TV8.

"Геополитический ландшафт вокруг Молдавии меняется стремительно, то, что было актуально даже шесть месяцев назад, сейчас устаревает. Роль ЕС в переговорном процессе должна быть пересмотрена", - заявил вице-премьер.

"Это официальная позиция Кишинева, я ее уже высказывал в Брюсселе, в Берлине, в Париже и в США. Евросоюз и США участвуют в формате "5+2" в качестве наблюдателей. Это неправильно. Хотя бы потому, что Молдавия стала кандидатом в члены Евросоюза, а это многое меняет", - объяснил он.

Отвечая на вопрос о переговорах в формате "5+2"", на возобновлении которых настаивают некоторые участники процесса, он высказал мнение, что "в настоящее время переговоры в этом формате невозможны".

"Такой переговорный процесс может быть возобновлен только после нормализации отношений между Украиной и Россией. Но какой это будет формат - необходимо будет рассматривать, по этому поводу есть разные мнения. Кто-то считает, что нам необходимо вести переговоры с Россией, кто-то считает, наоборот, что Россию нужно исключить из этого процесса. Есть мнение, что Румынию нужно подключать, как это было в самом начале, а сейчас Румыния участвует только посредством Евросоюза. Сейчас преждевременно об этом говорить", - сказал Серебрян.

Он подчеркнул, что европейская интеграция Молдавии и приднестровское урегулирование - это два процесса, которые должны двигаться параллельно. "Эти процессы взаимозависимы, но одно не должно препятствовать другому", - заявил Серебрян.