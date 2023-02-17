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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:54

Блинкен и Бербок обсудили Украину, Молдавию, НАТО и Китай

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госсекреатрь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи в Мюнхене обсудили помощь Украине, приверженность НАТО и другие темы, сообщает в пятницу Госдепа США.

"Госсекретарь поблагодарил Германию за тесное сотрудничество и решительную поддержку Украины, в том числе за военную, финансовую и гуманитарную помощь", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что Блинкен подчеркнул приверженность США скорейшему вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Блинкен и Бербок обсудили сотрудничество в сфере изменения климата, помощь Молдавии в сфере энергетики и решение глобальных проблем, создаваемых Китаем.

США Германия Украина Молдавия Энтони Блинкен Анналена Бербок Мюнхен
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