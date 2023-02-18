Харрис заявила, что США продолжат поддерживать Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится, заявила в субботу американский вице-президент Камала Харрис.

"США продолжат решительно поддерживать Украину. И мы будем помогать ей столько, сколько потребуется", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Харрис подчеркнула, что и республиканцы, и демократы Конгресса США продолжат поддерживать Киев.

Как заявила вице-президент США, "мы также знаем, что Украина продолжит получать поддержку от объединенного трансатлантического сообщества".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.