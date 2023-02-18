Харрис заявила, что США продолжат поддерживать Украину
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США продолжат оказывать поддержку Украине столько, сколько понадобится, заявила в субботу американский вице-президент Камала Харрис.
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"США продолжат решительно поддерживать Украину. И мы будем помогать ей столько, сколько потребуется", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.
Харрис подчеркнула, что и республиканцы, и демократы Конгресса США продолжат поддерживать Киев.
Как заявила вице-президент США, "мы также знаем, что Украина продолжит получать поддержку от объединенного трансатлантического сообщества".
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.