SpaceX вывела на орбиту шестую с начала года группу интернет-спутников Starlink

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 11:12 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:12 по московскому времени). Через 15,5 минут после старта ракеты все спутники отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

Он стал 74-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и шестым с начала года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти четыре тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в девятый раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 670 км от базы.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 50 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.