SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье должна стартовать на орбиту с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

"Команда завершает предполетные проверки и готовится к запуску (спутников) Starlink не ранее воскресенья, 26 февраля", - указали в компании.

Между тем в SpaceX отметили, что если будет благоприятствовать погода и всё готово для планируемого 27 февраля запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon-6 к МКС, то запуск спутников Starlink будет перенесен. В компании отметили, что запуск Dragon-6 является приоритетным.

Оба запуска должны быть осуществлены с Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

По имеющимся данным, SpaceX должна вывести на орбиту 22 интернет-спутника Starlink. Это будет уже 75-й по счету запуск аппаратов с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и седьмым с начала года. SpaceX вывела на орбиту уже почти четыре тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

По сообщению НАСА, 27 февраля к МКС должен стартовать американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с международным экипажем, в состав которого входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт НАСА Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.