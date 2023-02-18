Британский премьер в Мюнхене призовет удвоить помощь Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С призывом удвоить военную помощь Украине выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщила канцелярия премьера, публикуя выдержки из его выступления.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", - скажет, как ожидается, премьер-министр, отметив, что это следует сделать "в течение недель, а не месяцев".

При этом он подчеркнет, что уровень помощи не должен быть ниже, чем в 2022 году.

Сунак должен призвать "предоставить Украине передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО, в которых она будет нуждаться и в будущем".

"И мы должны продемонстрировать, что мы останемся на их стороне, что хотим и способны помогать им защищать свою страну снова и снова", - скажет британский премьер.

Он постарается обратить внимание участников конференции на то, что, по его мнению, "в этой войне на карту поставлено, даже больше, чем безопасность и суверенитет одной нации, речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации".

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 млрд фунтов стерлингов, включая танки, другую бронетехнику и 10 тыс. противотанковых ракет.