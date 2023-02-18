Китайский дипломат призвал Европу подумать о мирном урегулировании на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пекин последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине и призывает Европу подумать, каким образом она может внести вклад в этот процесс, заявил в субботу заведующий канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

"Мы выступаем за переговоры о мирном урегулировании, стоим на стороне мира и диалога", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, Китай в сложившейся ситуации "старается не подливать масла в огонь" и не стремится извлекать какую бы то ни было выгоду из создавшейся ситуации.

Дипломат напомнил, что в прошлом году были попытки найти мирное решение конфликта: прошли встречи делегаций РФ и Украины, однако в итоге успешно завершить работу не удалось. "У каких-то сил есть стратегические цели, которые простираются за пределы Украины", - предположил он.

"Я призываю тщательно все обдумывать, особенно - наших европейских друзей, - заявил Ван И. - Подумать о том, какие они могут сделать усилия для мирного решения проблемы".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.