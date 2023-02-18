Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

В США шесть человек погибли в результате стрельбы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще один был ранен в пятницу в результате серии перестрелок в округе Тейт, штат Миссисипи, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Тейт Брэда Лэнса.

По его словам, сначала подозреваемый смертельно ранил водителя в автомобиле на парковке у магазина, затем прибыл к дому своей бывшей жены, застрелил ее и ударил ее жениха. Еще четверо погибших были найдены рядом с домом подозреваемого, где он был задержан.

Мотив стрелка пока не установлен. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве первой степени, и, вероятно, будут предъявлены дополнительные обвинения.

США Миссисипи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Белоруссия ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });