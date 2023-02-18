В США шесть человек погибли в результате стрельбы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще один был ранен в пятницу в результате серии перестрелок в округе Тейт, штат Миссисипи, сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Тейт Брэда Лэнса.

По его словам, сначала подозреваемый смертельно ранил водителя в автомобиле на парковке у магазина, затем прибыл к дому своей бывшей жены, застрелил ее и ударил ее жениха. Еще четверо погибших были найдены рядом с домом подозреваемого, где он был задержан.

Мотив стрелка пока не установлен. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве первой степени, и, вероятно, будут предъявлены дополнительные обвинения.