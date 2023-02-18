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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Российский танкер доставил в ЮАР спасенного в Атлантическом океане француза

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Средний морской танкер Северного флота "Кама" доставил в Кейптаун (ЮАР) гражданина Франции, который был спасен российскими моряками в конце января в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны РФ.

"На борту танкера в ЮАР доставлен гражданин Франции Лука Монтей, который несколько недель назад был спасен российскими моряками с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане", - сказали в ведомстве в субботу.

Как сообщалось, в ночь на 31 января танкер "Кама" в центральной части Атлантического океана принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты, на борт подняли одного человека с личными вещами и его собаку.

Военные рассказали, что на борту танкера спасенному путешественнику была оказана первая медицинская помощь и во время перехода в ЮАР он был обеспечен всем необходимым.

Северный флот ЮАР Франция Лука Монтей Атлантический океан
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