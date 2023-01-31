Российские моряки спасли в Атлантике француза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Моряки из состава отряда боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спасли гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане, сообщило Минобороны России во вторник.

"Экипаж среднего танкера "Кама" из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода в центральной части Атлантического океана, принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты. Для оказания помощи экипаж танкера "Кама" отклонился от маршрута движения и направился в район аварии", - сказано в сообщении.

На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку.

"Спасённым оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия", - говорится в сообщении.

На борту танкера спасенному путешественнику оказали первую медицинскую помощь. По просьбе француза его доставят в ближайший порт.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов поблагодарил походный штаб отряда боевых кораблей Северного флота и экипаж танкера "Кама" за профессиональные действия при оказании помощи терпящей в открытом океане бедствие яхте", - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту отправился 4 января в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.

Планируется, что в феврале экипаж фрегата проведёт в феврале учения с военными кораблями Китая и Южно-Африканской республики у побережья ЮАР.