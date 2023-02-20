Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

В Белом доме заявили, что с Дудой Байден планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины.

21 февраля президент выступит с обращением, приуроченным к годовщине спецоперации на Украине. В своей речи Байден отметит важность "решительности и единства международного сообщества в поддержке Украины". Президент "пошлет Украине сигнал о продолжении поддержки со стороны США".

В это время в Варшаве будет проходить саммит "бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Во время своего визита Байден встретится с лидерами этих стран.

Последний раз Байден посещал Польшу в марте прошлого года.

Польша является одним из союзников США по НАТО, на данный момент в стране находятся тысячи американских военнослужащих, там проходят тренировки украинских военных, страна является хабом для поставок западного оружия на Украину.