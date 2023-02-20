Что случилось этой ночью: понедельник, 20 февраля
Ракетный удар Израиля по Дамаску, ракетный пуск КНДР, известны лауреаты BAFTA
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя. Пять человек погибли, 15 получили ранения.
- Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики
- КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня, ракеты были запущены в сторону японского моря. Генсек ООН осудил эти действия.
- Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "На западном фронте без перемен". Фильм основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка и повествует о событиях Первой мировой войны.
- Байден посетит Польшу 20-22 февраля. В ходе визита будет обсуждаться наращивание американского присутствия в Польше.