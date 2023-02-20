Что случилось этой ночью: понедельник, 20 февраля

Ракетный удар Израиля по Дамаску, ракетный пуск КНДР, известны лауреаты BAFTA

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракетный удар по Дамаску нанесли четыре израильских истребителя. Пять человек погибли, 15 получили ранения.

- Один человек погиб, 11 пострадали в результате обстрела Донецка. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики

- КНДР провела учения с использованием реактивной системы залпового огня, ракеты были запущены в сторону японского моря. Генсек ООН осудил эти действия.

- Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "На западном фронте без перемен". Фильм основан на одноименном романе Эриха Марии Ремарка и повествует о событиях Первой мировой войны.

- Байден посетит Польшу 20-22 февраля. В ходе визита будет обсуждаться наращивание американского присутствия в Польше.