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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В ходе визита Байдена в Варшаву будет обсуждаться наращивание американского присутствия в Польше

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что во время визита президента США Джо Байдена в Варшаву обсудит с ним расширение присутствия американских войск в Польше и изменение его характера на более постоянный.

"Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента Байдена вопроса о том, как сделать их (войск - ИФ) присутствие более постоянным и увеличить их численность", - сказал Моравецкий телеканалу CBS.

Премьер поблагодарил США за отправку Польше новых зенитно-ракетных комплексов Patriot и другого современного оружия.

"Это также в какой-то степени является показателем присутствия солдат, но, конечно, они работают в тандеме", - добавил он.

Визит Байдена в Польшу запланирован на 20-22 февраля. По данным Белого дома, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и восточноевропейскими союзниками, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины, но американский лидер не намерен пересекать украинскую границу.

Телеканал отмечает, что в настоящее время в Польше на ротационной основе находятся около 11 тыс. американских военнослужащих.

США Джо Байден Польша
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