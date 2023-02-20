Байден намерен в Киеве объявить о новом пакете военной помощи Украине

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден прибыл в Киев, сообщает пресс-служба Белого дома.

Там он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Также в Киеве президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине. Позднее на этой неделе Байден должен объявить о новых санкциях против России, следует из пресс-релиза.

"Я сегодня нахожусь в Киеве для встречи с президентом Зеленским и подтверждаю нашу непоколебимую поддержку украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Я объявлю об очередной поставке важнейшего оборудования, в том числе, артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения... И я также объявлю, что позднее на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний (России - ИФ)", - продолжил президент США.

Позже стало известно, что речь пойдет о передаче вооружений на сумму в $500 млн. Как сообщают американские СМИ, Байден сказал это Зеленскому на переговорах и пообещал, что дополнительные детали об этой помощи будут обнародованы в ближайшие дни. Он отметил, что в пакет войдут включать артиллерийские снаряды, гаубицы и переносные противотанковые комплексы Javelin.

"США построили коалицию наций от Атлантического до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину через беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную помощь. И эта поддержка сохранится", - отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что при всех разногласиях внутри Конгресса существует "широкая, двухпартийная поддержка" Киева.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит - это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Зеленский в соцсетях. Его цитируют украинские СМИ. Президент Украины также выложил совместное фото с Байденом.

Офис украинского президента сообщил, что Зеленский встретился с Байденом в Мариинском дворце. После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате "с глазу на глаз".

Зеленский отметил, что визит Байдена - важный сигнал поддержки для Украины и украинцев, а также подчеркнул, что президент США лично и американское общество с самого начала кризиса были вместе с Украиной. "Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Спасибо также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса", - сказал Зеленский.

Об этом визите не было объявлено заранее. Было известно, что Байден намерен посетить Польшу 20-22 февраля и встретиться там с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

Сообщалось также, что 21 февраля Байден выступит с обращением, приуроченным к годовщине с начала спецоперации на Украине, отметит важность "решительности и единства международного сообщества в поддержке Украины" и "пошлет Украине сигнал о продолжении поддержки со стороны США".