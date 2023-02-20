Чиновники администрации Южной Кореи обсудили пуски северокорейских ракет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Чиновники администрации президента Южной Кореи встретились в понедельник для обсуждения ситуации в области безопасности на фоне запуска ракет КНДР.

Как сообщили местные СМИ, на встрече председательствовал советник президента по национальной безопасности Ким Сон Хан, которого проинформировали о произведенных Северной Кореей пусках ракет и состоянии готовности южнокорейских военных.

Тем временем южнокорейские военные "решительно" осудили произведенные Севером запуски, назвав их актом "значительной провокации".

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) запуски наносят ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе.

Военные также назвали провокацию "явным" нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и призвали Север немедленно прекратить подобные действия.

"Наши военные обеспечат твердую позицию реагирования, основанную на сотрудничестве в области безопасности между Югом, Соединенными Штатами и Японией, и будут поддерживать твердую позицию готовности, основанную на возможностях (...) реагировать на любые северокорейские провокации", - говорится в сообщении JCS.

Ранее в JCS заявили, что зафиксировали в понедельник запуск двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо между 7:00 и 7:11 (1:00 и 1:11 по по Москве).

Южнокорейские военные уточнили, что ракеты пролетели около 390 км и 340 км соответственно.

По данным японского Минобороны, первая из выпущенных ракет пролетела на высоте 100 км, дальность полета составила около 400 км. Высота полета второй ракеты равнялась 50 км, дальность - порядка 350 км.

В свою очередь, Северная Корея заявила, что ее военные провели огневые учения с использованием реактивных систем залпового огня.

Артиллерийское подразделение Корейской народной армии (КНА) произвело два выстрела из 600-мм ракетной системы залпового огня в сторону Японского моря, говорится в сообщении ЦТАК.

Нынешний запуск ракет произошел всего через два дня после того, как Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, а Южная Корея и США ответили проведением совместных воздушных учений с участием бомбардировщиков B-1B.