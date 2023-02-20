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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Южная Корея сообщает о запуске КНДР двух ракет малой дальности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в понедельник, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуск двух ракет малой дальности из района Сукчхон в провинции Южный Пхеньан между 7:00 и 7:11 утра (1:00) и (1:11 по по Москве).

"Усиливая свой мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США", - говорится в сообщении JCS.

Ранее Минобороны Японии сообщило о запуске трех северокорейских ракет, которые упали вне исключительной экономической зоны Японии.

КНДР Южная Корея
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