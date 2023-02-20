Квота Литвы на 2023 год для калининградского транзита составила 2,89 млн т

В 2022 году квота составляла 3,2 млн тонн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Квота для перевозки грузов через Литву в Калининград и обратно на 2023 год составляет 2,89 млн тонн - почти на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было разрешено провезти 3,1 млн тонн.

Как сообщили агентству BNS в LTG Cargo - грузовом операторе "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), в 2023 году с материковой части России в Калининградскую область разрешено перевезти через Литву до 2,47 млн тонн товаров, а в обратном направлении - до 420 тысяч тонн.

Из России в Калининградскую область разрешено провезти 420 тысяч тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши и других товаров, 710 тысяч тонн угля и угольной продукции, 50 тысяч тонн строительных материалов, химической и промышленной продукции и других товаров, 78 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов и 520 тысяч тонн железа и стали.

Из Калининградской области в Россию через Литву можно будет перевезти 0,4 млн тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши и других товаров этой группы, 17 тысяч тонн строительных материалов, химических и промышленных и других товаров, 0,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 0,2 тысячи тонн железа и стали.

В 2022 году квота на перевозку между материковой частью России и Калининградской областью через Литву была установлена в объеме 3,1 млн тонн подсанкционных товаров первой необходимости, а реально было перевезено, по информации литовской стороны, около 1,8 млн тонн.

По данным LTG Cargo, объем товаров был рассчитан на основе среднего показателя перевозок таких товаров за последние три года (2020-2022 гг.). Несколько сотен кодов включены в список товаров первой необходимости, и их количество оценивается по мере поступления заявок.

Российская сталь и другие изделия из черных металлов запрещены к пересечению территории ЕС с 17 июня 2022 года, цемент, алкоголь, изделия из древесины, стекла, алюминия, бумажная продукция, гипс, детали судов - с 10 июля, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива - с 10 августа, а большая часть нефти, кроме трубопроводной - с 5 декабря.

Европейская комиссия 13 июля 2022 года разрешила перевозить подсанкционные товары в Калининград и из Калининграда через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге, но объемы должны соответствовать средним показателям железнодорожных перевозок за последние 3 года.