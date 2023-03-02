Президент Литвы поддержал идею полного запрета ж/д транзита российских и белорусских грузов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает, что госкомпания "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) примет решение о прекращении перевозок российских и белорусских грузов.

"Это не только коммерческое учреждение, но и государственное предприятие, и если я слышу, что премьер-министр согласна, министр согласен, глава Lietuvos gelezinkeliai согласен, то в чем проблемы? Давайте хоть завтра прекратим перевозки, потому что мы загоняем себя в угол и потом не знаем, как контролировать процесс (соблюдения западных санкций в отношении грузов - ИФ)", - сказал президент журналистам в Вильнюсе.

Он считает, что если компания прекратит перевозку этих грузов, то сможет компенсировать свои потери на других рынках.

"Если перестанем перевозить, да, мы потеряем часть доходов, но, возможно, это будет стимулом искать альтернативные рынки и пытаться компенсировать потерю доходов другими способами. Все очень просто, и это опять тот же пример, когда все говорят правильные вещи, но работа и решения не принимаются. Я надеюсь, что эти решения будут приняты в ближайшее время", - сказал президент.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что Lietuvos gelezinkeliai может самостоятельно выбирать, с какими партнерами работать.

"Географически мы находимся в таком месте, через которое пытаются попасть в ЕС, у нас большая нагрузка (с точки зрения контроля санкционных грузов - ИФ), но есть и достаточно простые решения, которые могут снизить эту нагрузку на институты, потому что заработок здесь действительно очень низкий, и я не думаю, что стоит за этим гнаться", - сказала премьер-министр в интервью одной из радиостанций.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис считает, что при принятии решения об отказе от российских и белорусских грузов LTG должна оценить свои возможности по управлению возникающими рисками.

При этом Скуодис разделяет мнение, что LTG не должна перевозить грузы с товарами, представляющими риск для ж/д компании и репутации Литвы с точки зрения соблюдения санкций.

"Насколько мне известно, эти вопросы определенно обсуждаются как в правлении Lietuvos gelezinkeliai, так и в правлении дочерней компании, осуществляющей перевозки (LTG Cargo - BNS)", - заявил Скуодис журналистам в Вильнюсе.

Как сообщалось ранее, "Литовские железные дороги" поддержали идею полного отказа от перевозки грузов из Белоруссии и России.

"Мы поддерживаем этот курс. (...) Мы очень четко осознаем все риски, и это наш главный приоритет - уйти как можно дальше от этих рынков", - сообщил глава Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас на этой неделе. Он считает, что полный отказ от грузов из Белоруссии и России возможен только в том случае, если LTG не сможет контролировать подсанкционные товары, ввозимые в Литву.

LTG Cargo в 2022 году перевезла около 31 млн тонн грузов, что на 39% меньше, чем в 2021 году. Грузопотоки снизились в связи с международными санкциями в отношении России и Белоруссии.

Сообщалось также, что Россия в 2023 году сможет провезти через Литву в Калининградскую область и обратно не более 2,89 млн тонн различных подсанкционных товаров, необходимых для ее нужд - почти на 7% меньше, чем в 2022 году.