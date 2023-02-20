Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Boeing выплатит CEO вознаграждение в $5,3 млн, чтобы удержать его в компании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Boeing Co. выплатит вознаграждение в размере $5,3 млн главному исполнительному директору Дэвиду Кэлхуну, чтобы удержать его в компании до конца ее восстановления от последствий пандемии COVID-19, а также кризиса, вызванного приостановкой полетов самолетов 737 MAX из-за двух авиакатастроф.

Как говорится в сообщении Boeing, совет директоров компании одобрил вознаграждение Кэлхуна в виде 25 тыс. акций с ограниченным правом распоряжения. Ограничения на владение бумагами будут сняты в два этапа в течение двух лет.

Такое решение говорит о доверии совета директоров к Кэлхуну и показывает, что авиастроительная компания не планирует менять руководителя в ближайшие два года, отмечает агентство Bloomberg.

В случае, если Кэлхун примет решение покинуть свой пост в течение этого времени, он лишится тех акций, право владения которыми еще не перейдет к нему на момент ухода, отмечают в Boeing.

Кэлхун возглавил Boeing в начале 2020 года, когда компания находилась в довольно сложном положении из-за пандемии и последствий приостановки полетов лайнеров 737 MAX.

Полеты этих самолетов были остановлены во всем мире в 2019 году после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. С конца 2020 года эксплуатация самолетов 737 MAX возобновилась более чем в 190 странах, включая США, Австралию, Канаду и 31 европейское государство. В январе 2023 года коммерческая эксплуатация Boeing 737 MAX возобновилась и в Китае.

Акции Boeing подорожали на 1,3% за последние 12 месяцев.

Boeing Дэвид Кэлхун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

В Boeing сменится гендиректор

Новости

Советник Байдена подтвердил, что США до поездки президента в Киев связывались с РФ

Премьер Японии пригласит Зеленского на пятничный онлайн-саммит G7

США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций

США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций

В МИД КНР заявили, что не потерпят давления со стороны США в вопросе отношений с РФ

В МИД КНР заявили, что не потерпят давления со стороны США в вопросе отношений с РФ
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 41 тыс. человек

Боррель предостерег Пекин от поставки оружия в РФ

Военная операция на Украине

Байден намерен в Киеве объявить о новом пакете военной помощи Украине

Байден намерен в Киеве объявить о новом пакете военной помощи Украине

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

В Анкаре заверили, что Турция не помогает России обходить санкции

На Тайвань прибыла делегация Конгресса США

Goldman Sachs прогнозирует рост китайских акций на четверть к концу года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });