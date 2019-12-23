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В Boeing сменится гендиректор

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская Boeing объявила, что с 13 января 2020 года главным исполнительным директором станет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун.

При этом он останется в составе совета, сообщается в пресс-релизе компании, которая является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.

Нынешний CEO Деннис Мюленбург покидает этот пост и совет директоров немедленно.

Главный финансовый директор компании Грег Смит будет временно исполнять обязанности гендиректора в течение переходного периода.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и всеми другими заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.

Boeing

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