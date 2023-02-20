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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Премьер Японии пригласит Зеленского на пятничный онлайн-саммит G7

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на саммит "большой семерки", который пройдет 24 февраля, сообщило информационное агентство Киодо.

Выступая на собрании правящей Либерально-демократической партии, Кисида сообщил, что Япония созывает на пятницу в режиме онлайн саммит, на котором лидеры G7, как ожидается, подтвердят единую позицию в отношении России.

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Япония председательствует в этом году в "большой семерке".

В ходе предстоящего саммита лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и руководство ЕС выразят готовность продолжать поддержку Украины, отмечает агентство.

В преддверии встречи в верхах премьер Японии заявил, что его страна выделит дополнительную финансовую помощь в размере $5,5 млрд на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины.

Япония Украина Владимир Зеленский
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