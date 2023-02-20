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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В парламент Грузии внесен законопроект об иноагентах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бюро парламента Грузии зарегистрировало подготовленный парламентской фракцией "Сила народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа.

В соответствии с законопроектом, каждый, кто считается агентом иностранного влияния, должен быть в обязательном порядке зарегистрирован в базе данных иноагентов государственного реестра. При регистрации необходимо будет отразить полученный доход, а организации-иноагенты будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.

Законопроект наделяет Минюст Грузии правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния.

За нарушение положений законопроекта предусмотрены штрафные санкции. В частности, за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации организация будет оштрафована на 25 тысяч лари ($9,5 тысячи).

Представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и СМИ провели акцию протеста в здании парламента 20 февраля и требовали, чтобы депутаты отказались принимать этот законопроект.

Грузия Сила народа Минюст
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