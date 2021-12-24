Песков заявил, что Путин не ошибся в сравнении законов об иноагентах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин был последовательным в своих оценках российского и американского законодательства о СМИ-иноагентах, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что в Кремле согласны, что спорные вопросы правоприменения закона следует обсудить с журналистами.

На брифинге 24 декабря журналист "Медузы" (признана в России СМИ-иноагентом) сказал, что на пресс-конференции в четверг Путин сказал, что американский закон об иноагентах, в котором предусмотрена уголовная ответственность за нарушения и до пяти лет лишения свободы, жестче российского, поскольку российский закон такой ответственности не предусматривает. Журналист напомнил, что в российском законодательстве за злостное уклонение от исполнения функций иностранного агента физлицу грозит до двух лет тюрьмы, а руководителю - до пяти лет.

"Владимир Путин в первую очередь осведомлен и владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь (касательно законодательства США) речь шла о прямой ответственности (за нарушение закона о СМИ-иноагентах). В американском законе идет речь даже о незлостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Здесь нет никакой неправды", - ответил Песков, добавив, что российский президент "был достаточно последователен в своих высказываниях".

"В российском законодательстве записано - "злостное нарушение". Это все-таки разные плоскости. Оставлять злостное нарушение законодательства без наказания нельзя, это невозможно, этого не может допустить ни одна страна", - объяснил он.

"Президент говорил, что есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать", - заключил Песков.

Президента 23 декабря спросили, что произошло в России, если в стране за последние годы появилось столько иностранных агентов и нежелательных организаций. В ответ он напомнил, что законы об иноагентах придумали не у нас, а в США, и пригрозил критикам, что, если они так недовольны, то эти законы могут изменить и сделать полным подобием американских, тогда они станут намного жестче.

Но он, этот закон, принят ещё в 1930-е годы. Но не важно, что он принят в 1930-е годы, важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,034 только организаций признаны иноагентами. Представляете, какое удивление? У нас тоже 0,034, такой же объём. А в чём разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – "пятёрочка", - сказал Путин. - У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и чётко заявили об источниках финансирования своей деятельности".