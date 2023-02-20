Евросоюз вводит дополнительные антииранские санкции за нарушения прав человека

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о дополнительных ограничительных мерах Евросоюза в отношении иранских физических и юридических лиц в связи с нарушениями прав человека, сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Сегодня совет принял решение ввести ограничительные меры еще в отношении 32 лиц и двух организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране", - говорится в документе.

Указывается, что среди подпавших под новые санкции ЕС - "министр культуры и исламской ориентации Ирана и министр образования, заместитель командующего и представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), соучредители организации Ravin Academy, внесенной в (санкционный) список ЕС, члены иранского парламента, поддерживающие жестокие репрессии, сотрудники полиции, судебных органов в различных частях страны, а также надзиратели и директора тюрем".

Решение Совета ЕС также направлено против Фонда сотрудничества правоохранительных сил и Института полицейских наук и социальных исследований.

Всего ограничительные меры в отношении Ирана применяются к 196 физическим и 33 юридическим лицам, уточняют в Брюсселе.

Эти меры означают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.