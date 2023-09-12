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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Боррель высказался за "критическое взаимодействие" ЕС с Ираном

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что, несмотря на плохое состояние отношений Евросоюза с Ираном, Брюссель должен поддерживать контакты с Тегераном.

"Наши отношения находятся на низком уровне. В то же время нам следует поддерживать необходимый подход "критического взаимодействия" с Ираном. Сохранение дипломатических каналов открытыми крайне важно для защиты наших граждан, наших интересов и поддержки основных прав иранского народа", - заявил он на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он выступил перед европейскими депутатами по ситуации в Иране через год после гибели молодой женщины Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба. Этот трагический случай вызвал беспрецедентное протестное движение в стране.

"Я не перестану использовать каждый случай и каждое возможное взаимодействие, чтобы призывать Иран изменить свое поведение, как я делал все эти последние месяцы", - сказал Боррель.

По его словам, ЕС посылает Ирану четкий сигнал с требованием прекратить подавлять фундаментальные права и свободы, освободить всех граждан Евросоюза, в том числе лиц с двойным гражданством. В претензии к Ирану он также включил поддержку Тегераном России.

Он сообщил, что в декабре 2022 года министры иностранных дел Евросоюза заняли более жесткую позицию по отношению к Ирану.

"Мы приняли девять пакетов санкций. Мы заняли очень четкую позицию на международных форумах, в том числе в поддержку международной миссии по установлению фактов (по Ирану - ИФ). И позвольте мне заявить ясно: мы продолжим рассматривать имеющиеся в нашем распоряжении варианты решения ситуации с правами человека в Иране", - заверил евродепутатов глава европейской дипломатии.

Европарламент Евросоюз Жозеп Боррель Иран
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