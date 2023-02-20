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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS и комплексы Javelin

Киев также получит 155-миллметровые артиллерийские снаряды и 2 тыс. противотанковых ракет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $460 млн включает в себя, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллметровые артиллерийские снаряды, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Украине 120-миллиметровые артиллерийские мины, переносные противотанковые комплексы Javelin и 2 тыс. противотанковых ракет.

США собираются поставить Киеву четыре радиолокационных станции воздушного наблюдения, четыре бронированных машины M7 Bradley для передового наблюдения, два армейских автомобиля для перевозки оборудования, противопехотные мины Claymore, взрывчатку. В пакет помощи войдут и средства ночного видения, системы защищенной связи и медикаменты.

Ранее в понедельник в ходе визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.

США Украина
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