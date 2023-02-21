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Белорусские парламентарии одобрили закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии одобрили закон, предусматривающий введение смертной казни для должностных лиц за совершение измены государству.

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"Предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим госдолжность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст. 356 "Измена государству", - сказал заместитель председателя комиссии по нацбезопасности Александр Дубов, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

Кроме этого, законом вводится возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира, безопасности человечества, общественной безопасности. В нем предусмотрены увеличение срока задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и ряде других антигосударственных преступлений на срок до 10 суток, а срока предъявления обвинения - до 20 суток с момента задержания.

Ожидается, что после одобрения Советом Республики (верхняя палата) документ поступит на подпись президенту страны Александру Лукашенко.

Белоруссия
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