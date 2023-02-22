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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В Белоруссии заявили об активизации всех видов разведки западных спецслужб против страны

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о резкой активизации спецслужбами западных стран всех видов разведки против Белоруссии.

"КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада против республики Беларусь", - сказал глава КГБ Белоруссии, представляя в среду депутатам Совета Республики Национального собрания законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", его слова приводит госагентство БелТА.

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"Основной акцент - вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата. С учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат - к слову сказать, с начала года КГБ задержано более 10 предателей - и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз", - добавил Тертель.

Глава белорусского КГБ также отметил, что действующая редакция ст. 356 УК "Измена государству", предусматривающая повышенную ответственность за измену государству должностных лиц с соответственным положением или военнослужащих, "не охватывает все потенциально уязвимые категории служащих госаппарата".

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"В связи с этим предлагается расширить повышенную ответственность на категорию "должностные лица, занимающие государственные должности", которая объединяет всех представителей власти. Кроме этого, предлагается ужесточить наказание за измену государству вплоть до применения исключительной меры - смертной казни", - подчеркнул он.

"Данная мера, к слову, предусмотрена законодательством США (это отдельные штаты), Китая, Египта, Ирана, Вьетнама, Сирии, Арабских Эмиратов, Иордании и некоторых других государств. Реализуемая в исключительный случаях, эта высшая мера станет серьезным сдерживающим фактором для потенциальных предателей. Мы трактуем эту меру прежде всего как профилактическую, направленную на недопущение серьезных преступлений против государства", - добавил Тертель.

Белоруссия
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